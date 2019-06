Barßels Flitzer nutzen Sonne am besten

Startschuss: Die Solarflitzer werden gleichzeitig im Duell auf die Platte geschickt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Beste Bedingungen haben die Teilnehmer der Solarrallye am Freitag vorgefunden. Vormittags strahlte die Sonne vom blauen Himmel, sodass die selbst gebauten Flitzer genügend Energie von oben bekamen. Ausrichter der 13. Auflage war wieder die Heinrich-Kalkhoff-Stiftung.



Schon in der Qualifikationsrunde machten die ersten Schulen auf sich aufmerksam. Die schnellste Zeit auf der zehn Meter langen Platte legte mit der Hauptschule Barßel auch der spätere Sieger hin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

14.06.2019 | Emsteker Straße ist wieder frei