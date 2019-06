Emsteker Straße ist wieder frei

Bahn frei für die Radler: Bürgermeister Dr. Wiese (Mitte) und Bauabteilungsleiter Armin Nöh (links) räumen gemeinsam mit Mitarbeitern und Firmenvertretern die letzte Absperrbake symbolisch beiseite. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Autofahrer und Radler können aufatmen: Die Emsteker Straße ist nach knapp neun Monaten Bauzeit seit Freitag wieder frei. Zwischen der Bahn und dem Lidl-Kreisel sind separate Radfahrspuren mit 1,85 Metern Breite angelegt und 1600 Quadratmeter Gehwege frisch gepflastert worden. In den Seitenstreifen pflanzt die Stadt zum Herbst noch Bäume, die per LED angestrahlt werden sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.