Polizei bestätigt: Schulhof ist Brennpunkt

Foto: Kreke

Cloppenburg (mab). Mehrere Anzeigen, Platzverweise und Ermittlungsverfahren: Tatsächlich ist der Hof zwischen der St.-Andreas-Schule und der benachbarten Kita ein polizeilich bekannter Brennpunkt geworden. Das verrät ein Blick in die Einsatzberichte der Polizei aus den vergangenen sechs Monaten. Dass sich der Standort als Treffpunkt für Drogen- und Alkoholkonsumenten entwickelt hat, sei der Cloppenburger Polizei aber auch schon länger bekannt.



„Wir bestreifen den Bereich schon seit vergangenem Jahr verstärkt", bestätigte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer der MT. Er kann zumindest von Vorfällen berichten, die der Polizei bekannt sind – die Dunkelziffer dürfte höher sein.