Morgens liegt Drogenbesteck neben dem Hort

Cloppenburg. Auf dem Hof zwischen der St.-Andreas-Schule und der benachbarten Kita hat sich offenbar ein Jugendtreffpunkt mit Drogen- und Alkohol-Konsumenten entwickelt. Benutzte Spritzbestecke und Kondome, Glasscherben und Exkremente räumt der Hausmeister morgens weg, ehe die Kinder kommen. Die Verwaltung, die den Schulausschuss des Rates eingeschaltet hat, ist mit ihrem Latein am Ende.



Stadträtin Petra Gerlach schlug den Politikern am Mittwochabend einen bis zu zwei Meter hohen Zaun vor, um nach 19 Uhr „ungebetene Gäste“ von dem schwer einsehbaren Gelände auszusperren. Eine Mehrheit im Ausschuss glaubt jedoch nicht an die heilsame Wirkung eines Zauns. Nach einer intensiven Diskussion setzte eine Mehrheit von SPD, Grünen und Unabhängigen mit neun zu zwei Stimmen (bei fünf Enthaltungen) einen anderen Versuch durch: Sechs Monate lang soll die städtische Sozialarbeiterin, die für den geplanten Jugendtreff eingestellt worden ist, den Brennpunkt aufsuchen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

