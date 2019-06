Ungeduldiger Kunde verletzt Friseur mit Messer

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 33-Jährigen aus Cloppenburg zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte einen Friseur so schwer an der Hand verletzt, dass dieser seitdem arbeitsunfähig ist. Am Tattag wollte sich der Angeklagte die Haare schneiden lassen. Er regte sich über die lange Wartezeit auf und zückte ein Cuttermesser, das er an seinem Arbeitsgürtel trug. Der Angeklagte hatte zur Tatzeit einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille. Außerdem hatte er noch Drogen konsumiert. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 14. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.