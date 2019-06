Autodieb muss fast drei Jahre in Haft

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen AutoDiebstahls in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 43 Jahre alten Intensivtäter aus Cloppenburg zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Um seine Drogensucht zu finanzieren, hatte der Angeklagte die Taten begangen.



Dabei hatte er einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hatte ausgerechnet auch das Auto der Leiterin eines Fachkommissariats der Cloppenburger Polizei gestohlen. Mit dem gestohlenen Fahrzeug muss er durch die Gegend gefahren sein. Wie der Zufall es so wollte, sah ein Mitarbeiter der Drogenfahndung den Wagen.

