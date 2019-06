Jugendparlament wählt seinen Vorstand

Abstimmung im Ratssaal: Marion Heidkamp (rechts) sammelt die Zettel zur Wahl des Vorsitzenden ein. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Seinen neuen Vorstand hat das Cloppenburger Jugendparlament in einer konstituierenden Sitzung gewählt. In Abwesenheit hat sich Hannes Deeken durchgesetzt, elf der 21 Mitglieder sprachen sich für ihn aus. Der 19-Jährige hatte bei der Wahl am 26. Mai mit 622 die meisten Stimmen erhalten (MT berichtete).



Deekens Stellvertreter sind Justus Hellmann und Verena Meyer, die gleich die Leitung der Sitzung von Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese übernahm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

12.06.2019 | Zufahrt jetzt „verschlimmbessert“