Rivalisierende Gruppen gehen aufeinander los

Symbolfoto: Bänsch

Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 18-Jährigen aus Cloppenburg schuldig gesprochen und gegen Angeklagten eine Arbeitsauflage von 70 Stunden verhängt. Nach Überzeugung des Gerichtes hatte der 18-Jährige auf offener Straße in Cloppenburg einen Gleichaltrigen zusammengeschlagen. Das Opfer ist ein arabischstämmiger Asylbewerber. Der Angeklagte dagegen stammt aus einer Familie, die russische Wurzeln hat.



Beide gehören jeweils einer Gruppe an. Es soll es immer wieder zu schweren Auseinandersetzungen zwischen diesen Gruppen gekommen sein, so auch eine Woche vor der Tat, die jetzt verhandelt wurde. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

