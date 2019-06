Zufahrt jetzt „verschlimmbessert“

Keine Markierung, keine Mittelinsel: Fußgänger sollen an der Zufahrt zum Markt gegen die Autos „anlaufen“. Radler sollen lieber den Lidl-Kreisel benutzen, rät der Bürgermeister. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Der Streit dreht sich um eine „rettende“ Insel: Mit dem aufwändigen Ausbau der Emsteker Straße ist eine Mittelinsel in der Einfahrt zum famila-Discount bunt bepflanzt worden. Aber Fußgänger noch Radler dürfen sie nicht mehr betreten. Fußgänger konnten bislang eine sichere „Pause“ in der Mitte der Fahrbahn einlegen und abbiegenden Autofahrer durchlassen. Jetzt nicht mehr.



Schon, als dieses Detail in der Planung diskutiert wurde, warnte die SPD vor einem unnötigen Sicherheitsverlust. Seine Warnungen sieht Ratsherr Jan Oskar Höffmann jetzt bestätigt. „Es ist genau das eingetreten, was wir befürchtet haben." Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

