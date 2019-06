Als Mehl dem Müller noch Mühe machte

Alte Technik, hautnah erklärt: In der Kokerwindmühle ziegt Hobby-Windmüller Kurt Weinkauf (rechts) Jannes und Lene Alde aus Friedrichsfehn (von links) die einzelnen Schritte zur Herstellung des Mehls. Foto: Andreas Heidkamp

Cloppenburg (ah). Jahrhunderte alte Mühlentechnik drehte und knirschte wie früher am Deutschen Mühlentag im Freilichtmuseum Cloppenburg. Drei historische Zeitzeugen erwarteten die Besucher. Die Kappenwindmühle von 1784, die Kokerwindmühle von 1879 und die Bockwindmühle von 1638 luden ein, den Broterwerb von einst nachzuempfinden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.