Heimatbund feiert im Museumsdorf

Stellten das Programm vor: Dr. Michael Schimek vom Museumsdorf (von links), Geschäftsführerin Gisela Lünnemann und Präsident Stefan Schute (von links).Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Cloppenburg. Zur Heimatpartie anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums lädt der Heimatbund am Samstag, 22. Juni, ins Museumsdorf ein. Beginn ist um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf einer Bühne beim Quatmannshof (siehe Programm im Faktenkasten). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

11.06.2019 | Fahrradstraße wird noch in diesem Monat fertig