Religionen nähern sich singend an

Stimmungsvoll: Paul Kort und Nico Botte von der Gemeinde Hoffnung aus Cloppenburg „sprudelten“ bei ihrem Auftritt Lieder von Hoffnung und Glaube.Foto: Andreas Heidkamp

Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Premierenerfolg für das erste „Sprudelsingen“ in der St.-Josef-Kirche in Cloppenburg: Mitglieder verschiedener Konfessionen trafen sich in der Jugendkirche, um gemeinsam Lieder aus ihrem traditionellen Liedgut zu singen. „Ich freue mich auf sprudelnde Lieder und auf einen unterhaltsamen Abend“, sagte Pfarrer Bernd Strickmann. Weder er noch die rund 80 Besucher wurden enttäuscht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

