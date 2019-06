Tempo 30 gilt bald vor Hospital und Kita

Mehrheit im Bauauschuss will mehr Schutz für Fußgänger

Streitfall der Politik: Vor der Kreishandwerkerschaft und der Oberschule Pingel-Anton wollen die Verkehrsexperten an Tempo 50 festhalten. Doch die Mehrheit im Bau- und Verkehrsausschuss fordert aus Sicherheitsgründen Tempo 30. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Zum Schutz von alten oder kranken Menschen und Kindern wird in Cloppenburg Tempo 30 auf der Krankenhausstraße, vor den Caritas-Werkstätten am Ostring und vor dem Sprachheilkindergarten an der Bachstraße eingeführt. Dafür hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss einmütig ausgesprochen.