Stadt prüft Abwasser schärfer

In sieben Großbetrieben sind zum Schutz der Soeste auch Notfall-Schieber geplant

„Roter Knopf“ im Klärwerk: Im Störfall kann die Stadt den Zufluss auf Großbetrieben in ihre Becken künftig bremsen oder ganz blockieren. Dann müssten Umweltsünder den Tankwagen bestellen.Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Vion war nur der Auftakt: Nach der Messstation für die Abwässer des Schlachthofs aus Westeremstek plant die Stadt nun auch bei Emsland Food in Emstekerfeld eine solche Anlage. 2020 soll die Anlage, die alle Mengen und Grenzwerte ständig erfasst, auf Kosten der Stadt gebaut werden. Aber auch das ist nur ein Anfang. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

