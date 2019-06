Schmerzen: Telefone stehen nicht still

MT-Aktion zu chronischen Schmerzen: Fachärzte empfehlen Anrufern individuelle Therapien

Im Gespräch mit Schmerzpatienten: die Fachärzte (von links) Elke Scherbinski, Dr. Adelheid Thomann und Dr. Bernhard Birmes.Foto: Thomas Vorwerk

Aus der Redaktion



Ob Rücken-, Kopf- oder Nervenschmerzen - oftmals sind es langjährige Leidensgeschichten, hoher Schmerzmittelkonsum und abgebrochene Therapieversuche, die die Patienten mit chronischen Schmerzen verzweifeln lassen. Wie groß der Informationsbedarf ist, hat die Resonanz auf die Telefonaktion zum Thema „Chronische Schmerzen" der Münsterländischen Tageszeitung mit dem Zentrum für stationäre multimodale Schmerztherapie der St.-Anna-Klinik Löningen und einer Praxis für Schmerztherapie in Lohne gezeigt.