Caritas-Beschäftigte toben sich auf Sportfest aus

Kreativ ausleben: Die vielseitigen Geschicklichkeitsspiele, wie das Malen mit Farbe und Murmel, begeisterte die Beschäftigten der Caritas-Werkstatt Cloppenburg.Foto: Vanessa Meyer

Von Vanessa Meyer





Cloppenburg. Ob ein Parkour in der Turnhalle, Entenjagd draußen oder eine Murmelmalstation: Das Angebot des Sportfestes der Caritas-Werkstatt Cloppenburg lässt für die 250 Beschäftigten keine Wünsche offen. Ein Teil der Gruppe fuhr zu einem Bowlingcenter nach Vechta. „Die Beschäftigten standen heute morgen alle schon sehr euphorisch vor dem Bus“, erzählte Karin Cordes, Gymnastiklehrerin der Caritas-Werkstatt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

