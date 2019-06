Cloppenburg feiert Festival des Fahrrads

Große Show am 15. Juni: 100 Jahre Kalkhoff

Großes Team fürs große Festival: Derby Cycle, die Stadt, das Museumsdorf und die CM Marketing haben sich zusammengetan. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Mit einem Fahrradfestival unter dem Motto „Hier ist das Fahrrad zu Hause!“ feiert Cloppenburg am Samstag, 15. Juni, das Fahrrad und seinen bekanntesten Hersteller in der Region. Zum 100. Geburtstag der Marke Kalkhoff dreht die halbe Stadt am Rad. Neben Derby Cycle gestalten das Museumsdorf, die CM Marketing GmbH der Kaufleute, die Stadtverwaltung und etliche Fahrrad-Enthusiasten aus Cloppenburg von 13 bis 18 Uhr ein üppiges Programm aus Unterhaltung und Geschichte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

