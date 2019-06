Cloppenburg: Brandstiftung in allen Fällen

Foto: FFW/Lichtfuß

Cloppenburg (her). Brandserien in Cloppenburg: In allen zehn Fällen hat die Polizei am Donnerstagmittag Brandstiftung bestätigt. Parallel zu den intensiven Ermittlungen loben zwei für die Schadensregulierung zuständige Versicherungen in eigener Verantwortlichkeit für den bei ihnen entstandenen Schäden eine Belohnung in Höhe von zusammen 3000 Euro aus.



Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu Aufklärung tätigen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Cloppenburg zu wenden (Tel. 04471-1860-0).

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.06.2019 | Stadt schließt jede Massenunterkunft aus