Cloppenburger Marketing-Team wieder komplett

Beiratsvorsitzender Heinz-Josef Schröder begrüßte die neue City- und Eventmanagerin Lena Kessen. Und Geschäftsführer Hubert Kulgemeyer (von links). Foto: S. Brinkmann

Cloppenburg (mt). Das Team von CM Cloppenburg Marketing GmbH ist wieder komplett. Lena Kessen trat mit Wirkung vom 1. Juni 2019 die Nachfolge von Johannes Knuck als City- und Eventmanagerin an. Zum selben Zeitpunkt wurde Hubert Kulgemeyer zum neuen Geschäftsführer von CM bestellt.



„Wir freuen uns, dass wir endlich wieder beide Posten besetzen konnten“, sagte Beiratsvorsitzender Heinz-Josef Schröder am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Teams. Lena Kessen hat eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei den Artland Dragons in Quakenbrück absolviert, danach in Osnabrück Öffentliches Management studiert und war zuletzt bei der Sögel Marketing GmbH angestellt. Gleichzeitig hat der Beirat von Cloppenburg Marketing Hubert Kulgemeyer zum neuen Geschäftsführer berufen. Der ehemalige MT-Redakteur, der im März in Rente gegangen war, leitet das neue Amt ehrenamtlich.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

05.06.2019 | Paten schenken Zeit und machen Mut