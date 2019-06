Paten schenken Zeit und machen Mut

Auf der Suche nach Mitstreitern: SkF-Geschäftsführerin Marga Bahlmann (rechts) und Familienpatin Monika Frerichs werben für das Projekt. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Auf der Suche nach Familienpaten befindet sich der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Die ehrenamtlichen Helfer sind seit zehn Jahren im Einsatz, dabei gebe es immer mehr Anfragen von jungen Familien. „Es soll übergangsweise und ein niedrigschwelliges Angebot für eine Unterstützung sein", erklärt SkF-Geschäftsführerin Marga Bahlmann. Die Paten helfen den Eltern und verschaffen den Müttern eine kurze Auszeit.