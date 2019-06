Polizei bestätigt zwei Brandstiftungen

Archivfoto: Hinrichs

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ein weiteres anstrengendes Wochenende liegt hinter der Cloppenburger Feuerwehr. Wie berichtet, hatte es in der Nacht zu Sonntag es innerhalb weniger Minuten an gleich vier Stellen in der Innenstadt gebrannt. Alle Einsatzorte lagen nur wenige hundert Meter voneinander Entfernt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.



Unterdessen hat sich der anfängliche Verdacht bei zwei Scheunenbränden bestätigt. „Die Ermittlungen haben ergeben, dass es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handelt“, erklärte Polizeisprecher Hendrik Ebmeyer auf Nachfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

04.06.2019 | Schausteller haben mit dem Wetter zu kämpfen