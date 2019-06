Schausteller haben mit dem Wetter zu kämpfen

Symbole einer Kirmes: Die Lebkuchenherzen vor dem Riesenrad beim Junimarkt. Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Überwiegend zufrieden haben sich gestern einige der Schausteller auf dem Junimarkt gezeigt. „Es lief eigentlich ganz gut. Nur am Sonntag war es einfach zu warm. Da waren die Leute wohl eher im Schwimmbad“, sagte Marvin Krabbe, der den Musikexpress betreibt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, habe sich das neue Konzept mit den fliegenden Händlern hinter der Markthalle bewährt. So sei die Eschstraße für den Straßenverkehr frei geblieben.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.