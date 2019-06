Park-App ändert Name und Optik

Archivfoto: Hermes

Cloppenburg (kre). Die in Cloppenburg verwendete Park-App TraviPay ändert ihren Namen und ihr Angebot. Das Unternehmen, das zum Finanzdienstleister von Volkswagen gehört, firmiert künftig unter PayByPhone. Die gewohnten Funktionen sollen trotz einer geänderten Optik erhalten bleiben, teilte der Konzern mit. Die vom Nutzer verlangte Servicegebühr wird auf maximal zehn Prozent begrenzt.



Für die bisherigen Nutzer ändere sich an der Bedienung der App nichts, versicherte die VW-Tochter. Auch das Herunterladen der App aufs Smartphone bleibt kostenlos.

