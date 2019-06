Molberger plündern Altkleider-Container

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Polizeieinsatz am Altkleider-Container: Eine Zeuge hat am Sonntag fünf verdächtige Personen bei einem Altkleider-Container an der Cappelner Straße beobachtet und die Polizei angerufen. Die Beamten stellten kurz darauf vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 46 Jahre aus Molbergen. Offenkundig hatten es die fünf Molberger auf die Kleidungsstücke im Container abgesehen und wollte diese in ihr Auto verladen.



Daraus wurde nichts: Die Beamten sorgten dafür, dass die Kleidung wieder zurück in den Container gelegt wird. Während der Aufnahme der Personalien stellte sich dann auch noch heraus, dass die Kennzeichen am Wagen zu einem andern Fahrzeug gehörten. Deshalb wird gegen die fünf nun nicht wegen des Verdachts des schweren Diebstahls, sondern auch wegen Urkundenfälschung ermittelt.