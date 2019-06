Gartenpartie kratzt an 50000er-Marke

Trotz der Massen kein Gedränge: Über 47000 Besucher ließen sie sich berauschen von der Fülle an stilvoll gestalteten Ständen und genossen die nostalgische Atmosphäre in und um die historischen Gebäude herum. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Ob Gartenfreunde oder Balkonbesitzer, Barbecue-Freak oder Mode-, Kunst- und Schmuckliebhaber – Bei sommerlichen Temperaturen erfüllten über 120 Aussteller bei der 19. Gartenpartie im Museumsdorf Cloppenburg die Wünsche der über 47000 Besucher. Unter dem Motto „Vom Nützlichen zum Schönen“ ließen sie sich berauschen von der Fülle der stilvoll gestalteten Stände und genossen die nostalgische Atmosphäre in und um die historischen Gebäude herum.



„Es ist toll zu sehen, wie die Besucher das Museumsdorf annehmen. Ich denke, mit dieser und vielen anderen Veranstaltungen im Jahr haben wir alles richtig gemacht“, lautete das positive Fazit von Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 3. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

