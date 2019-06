Tattoos: Kunst, die unter die Haut geht

Kunst, die unter die Haut geht – Beim „Tattoo Weekend“ in der Cloppenburger Stadthalle nutzten viele Besucher die Möglichkeit, sich vor Ort ein neues Tattoo stechen zu lassen. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Lifestyle, der unter die Haut geht und dort ein Leben lang bleibt - Bei dem „Tattoo-Weekend“ in der Cloppenburger Stadthalle präsentieren 25 Tattoo-Artists zwei Tage lang verschiedenste Stilrichtungen und boten zudem Beratung und Informationen rund um die Kunst auf der Haut. Außerdem demonstrierten sie ihr Können auch direkt vor Ort. Richtige Freaks hatten die Möglichkeiten, sich nach vorheriger Anmeldung live tätowieren zu lassen.



Die Faszination für Tattoos hat einen neuen Höhepunkt erreicht: In Deutschland ist durchschnittlich etwa jeder Zehnte tätowiert, bei den 18- bis 29-Jährigen trägt sogar jeder Vierte den bunten Körperschmuck. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

