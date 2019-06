Vier Brände: Polizei fahndet nach Feuerteufel

Foto: nordwestmedia

Cloppenburg (mab). Eine Serie von Brandstiftungen hat ein weiteres Mal den Einsatzkräften der Cloppenburger Feuerwehr den Schlaf geraubt. In der Nacht zu Sonntag brannte es innerhalb weniger Minuten an gleich vier Stellen in der Innenstadt. Alle Brandorte lagen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt und konzentrierten sich auf das Gebiet rund um den Marktplatz.



Kurz vor 23 Uhr ging der erste Notruf bei der Leitstelle ein. Auf dem Markplatz, auf dem zurzeit der Juni-Markt stattfindet, brannte eine Restmülltonne. Ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes konnte das Feuer noch löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Als nur 30 Minuten später ein weiterer Brand in der Nähe gemeldet wurde, dürften bei den Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei bereits böse Vorahnungen wach geworden sein.



Vor rund zwei Wochen nahmen gleich zwei Brandserien nach ähnlichem Muster ihren Lauf. In beiden Fällen geht die Polizei ebenfalls von Brandstiftung aus. Zuletzt brannte eine Scheune am Lankumer Ring, die Flammen griffen sogar auf ein Wohnhaus über. Der Schaden allein hier: 300.000 Euro. Wie durch ein Wunder wurde bislang niemand verletzt.



Das hätte sich beinahe in der Nacht zu Sonntag aber ändern können: Denn die weiteren Brände wurden nun in direkter Nähe zu Wohnhäusern gelegt. An der Fritz-Reuter-Straße wurde der zweite Brand der Nacht gemeldet: Ein Holzschuppen brannte gegen 23.28 Uhr vollständig aus. Nur vier Minuten später: An der Sevelter Straße wurden gleich mehrere Brände gemeldet.



Ein Müllcontainer aus Plastik stand in Flammen, in direkter Nähe wurde ein Feuer in einem Carport entdeckt. Die Polizei reagierte schnell: Sie evakuierte den Bewohner des Hauses und seine zwei Hunde rechtzeitig. Nur weil die Feuerwehr wegen des brennenden Containers in direkter Nähe war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden.



Noch in der Nacht startete die Polizei eine groß angelegte Fahndung nach dem Täter oder den Tätern im Cloppenburger Stadtgebiet. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04471/18600. Den entstandenen Schaden der Brandserie schätzt die Polizei auf 26.000 Euro. 40 Mitglieder der Cloppenburger Feuerwehr waren im Einsatz.