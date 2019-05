Philine Osterloh freut sich über den Hauptpreis

Glückliche Gewinnerin: Philine Osterloh freut sich über das Fahrrad, Erste Gratulanten waren Stadträtin Petra Gerlach, Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und MT-Redakteur Oliver Hermes (v.r.). Foto: Vorwerk

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Über ein neues Fahrrad hat sich Philine Osterloh am Freitagnachmittag bei der Eröffnung des Junimarktes gefreut. „Das freut mich. Aber wir müssen mal schauen, wie wir das mit nach Hause kommen“, sagte die Hemmelterin. Zu Beginn des Marktes hatten Schausteller, Stadt und MT wieder zehn Preise verlost. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

