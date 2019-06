Bunkerfreunde informieren mit Flyer

In die Röhre geguckt: das Titelfoto des selbst finanzierten Faltblatts zur Geschichte des Bunkers. © Bunkerfreunde

Staatsforsten (kre). Die Auseinandersetzungen um die öffentliche Präsentation des Bunkers in Staatsforsten sind noch nicht ausgestanden, da präsentieren die „Bunkerfreunde“ ein professionell gestaltetes Faltblatt zur Geschichte der Anlage. In einer Auflage von 500 Stück hat die Interessengruppe, die sich für die Anerkennung als historisches Mahnmal einsetzt, den Prospekt auf eigene Faust herausgegeben.



Die Splitterschutzröhre gehört zu den letzten ihrer Art in der Region, auch wenn die Denkmalbehörde des Landes erklärte, von diesem Bautyp gebe es noch so viele, dass auf Denkmalschutz verzichtet werden könne. Der Bau gehört zu einem 1940 aufgelegten Bunker-Programm, das das Reichsluftfahrtministerium der Deutschen Reichsbahn auferlegte.