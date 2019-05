Besucher spenden für Notre-Dame

Die Referenten: (von links) Dominik Blum, Alexander Rolfes, Joachim Heinz, Dr. Martin Feltes und Dr. Ulrike Kehrer. Foto: Sigrid Lünnemann

Stapelfeld. Ein Zeichen der Solidarität mit Frankreich und den französischen Katholiken hat die Katholische Akademie Stapelfeld (KAS) mit der Benefizveranstaltung „Ein Teil von uns brennt!“ gesetzt. „Wir möchten – bewusst ein paar Tage nach der Europawahl – darüber informieren, was der Großbrand der Kathedrale Notre-Dame für Frankreich, die dort lebenden Katholiken, Europa und die ganze Welt bedeutet“, so Dominik Blum, Theologiedozent an der KAS und Mitorganisator des Abends. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

