Falsche Polizisten blitzen in der Stadt ab

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Die Polizei warnt erneut vor einer Welle von betrügerischen Anrufen im Cloppenburger Stadtgebiet. Am Donnerstagabend meldeten sich viele Cloppenburger und gaben an, dass sie von vermeintlichen Polizisten angerufen wurden. Angeblich sei in ihrer Wohnortnähe ein Raubüberfall passiert. Bei den Tätern sei die Telefonnummer des Angerufenen auf einem Zettel gefunden worden. Deshalb sollten die Angerufenen etwaige Wertgegenstände an die Polizei übergeben, die dann sicher verwahrt werden.



Das ist natürlich Quatsch: „Wir würde die Bürger am Telefon nie über ihre Vermögensverhältnisse ausfragen und sie dazu bewegen, Geld oder Wertsachen auszuhändigen“, erklärte Polizeisprecherin Maren Otten gestern.

Tatsächlich steckt dahinter eine Betrugsmasche, über die die MT schon mehrfach berichtet hat und die echte Polizei im Rahmen einer Präventionskampagne fortlaufend informiert. Offenbar mit Erfolg: Denn bislang seien die Betrüger in keinem Fall erfolgreich gewesen. Alle Angerufenen beendeten das Gespräch und riefen bei der Cloppenburger Polizeiinspektion an. Auch deshalb können die Beamten über die neue Betrugswelle im Stadtgebiet informieren und warnen.



Das tückische bei der Masche: die Betrüger tricksen mit technischen Hilfsmitteln. Bei den Angerufenen wird auf dem Display des Telefons die Telefonnummer der Cloppenburger Polizeiwache angezeigt. Tatsächlich kommen die Anrufe meistens aus dem Ausland. Sind die Betrüger erfolgreich, werden Komplizen vor Ort informiert, um die Wertgegenstände entgegenzunehmen. Polizeisprecherin Maren Otten rät: „Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!“