Direktorin lobt „besonderen Charakter“

Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Auftakt geglückt: Direktorin Julia Schulte to Bühne hat am Donnerstagvormittag die 19. Gartenpartie im Museumsdorf eröffnet. Es dauerte nicht lange, bis sich vor den Kassen längere Schlangen bildeten. Die Stimmung war gut, mehrere tausend Besucher nutzten den Feiertag für einen Ausflug nach Cloppenburg. „Die Anspannung fällt deutlich ab, wenn man weiß, dass es nicht regnen soll“, erklärte Schulte to Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.