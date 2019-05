Olivier: „Die Entscheidungen treffe ich“

Will BVC-Notvorstand werden: Prof. Dr. Lucien Oliver ist beim Amtsgericht für den Posten vorgeschlagen. Foto: © Olivier

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Das BVC-Präsidium um Dr. Jürgen Vortmann ist zurückgetreten, nun soll Prof. Dr. Lucien Olivier übernehmen. Der Mediziner hatte seinen Hut in der vergangenen Woche in den Ring geworfen, am Dienstag hat Vortmann ihn als Notvorstand beim Amtsgericht in Oldenburg vorgeschlagen.



Der Mediziner hat klare Vorstellungen für die Zukunft. Dabei setzt er nach eigenen Angaben auf ein Team, das sich eher im Hintergrund halten möchte. Es soll ihn inhaltlich beraten, er wolle auf die Erfahrung zurückgreifen. „Die Entscheidungen treffe dann aber ich. Um aus der Misere herauszukommen, braucht es eine hierarchische Struktur. Ich verlange, dass man sich hinter mir vereinigt.“ Große Ziele müsse man sich dabei stecken. „Es wäre doch toll, wenn dieser Verein mal Deutscher Meister wird“.



Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.