Osterstraße ab Mittwoch wieder frei – aber nur kurz

Cloppenburg (mab). Für die Autofahrer in Cloppenburg wird es ein kurzzeitiges „Vergnügen“: Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, wird ab Mittwoch, 29. Mai, die Einbahnstraßen-Regelung an der Osterstraße aufgehoben. Wie bereits berichtet, ist die Sperrung wegen Sanierungsarbeiten notwendig gewesen.



Doch allzu sehr sollten sich Autofahrer jetzt nicht freuen. Denn die Osterstraße wird ab kommenden Montag, 3. Juni, wieder gesperrt. Heißt: Freie Fahrt gibt es nur während der Gartenpartie im Cloppenburger Museumsdorf. Aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren scheint dies auch die einzige Möglichkeit zu sein, um den drohenden Verkehrsinfarkt mit den tausenden Besuchern des Museumsdorfs auf Parkplatzsuche noch weiter zu verschärfen.



Ab Montag gehen die Bauarbeiten in die nächste Runde. Dazu muss die Osterstraße erneut halbseitig gesperrt und eine Einbahnstraßenregelung Richtung Innenstadt eingerichtet werden. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich über den gegenüberliegende, Geh- und Radweg jederzeit passieren. Voraussichtlich Ende Juni soll die Baustelle dann endgültig verschwunden sein.

