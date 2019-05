Soestebad: Besuchern ist Wasser zu kalt

In der Diskussion: Am Sonntag sind mehrere Besucher nach kurzer Zeit im Soestebad wieder gegangen. Gründe waren kaltes Wasser und eine defekte Rutsche. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Seit eineinhalb Wochen ist das Soestebad nach Wasserschaden wieder geöffnet, nun sorgte der Sonntag bei einigen Besuchern für Ärger. Für sie war das Wasser zu kalt und die Rutsche war aufgrund eines Schadens geschlossen.



„Auf dem Weg ins Bad kamen uns schon etliche Menschen entgegen, denen das Wasser zu kalt war“, erzählt Christian Schmitz aus Cloppenburg. Dies habe er noch als Überreaktion abgetan. Doch auch an der Kasse hätten sich mehrere Besucher über die Temperaturen beschwert. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilte, sei bei der Rutsche ein Teil der Ampelsteuerung defekt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

