Deeken fährt bestes Ergebnis ein

Das neue Jugendparlament: Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (vorne 4. von rechts) mit den gewählten Jugendlichen bei der Wahlparty in der Roten Schule. Foto: Nora Behrens

Cloppenburg (her/th). Mit 622 Stimmen hat Hannes Deeken das beste Ergebnis bei der Wahl zum Jugendparlament in Cloppenburg eingefahren. Der 19-Jährige ist einer von 21 Abgeordneten, die sich künftig für die Belange der Jugendlichen in der Kreisstadt einsetzen wollen.



Die Wahlbeteiligung lag bei 28,14 Prozent. Von 4201 Wahlberechtigten beteiligten sich 1182 Kinder und Jugendliche. 25 Stimmzettel waren ungültig. Dass jeder drei Kreuze machen durfte, gab es 3455 gültige Stimmen. Die höchste Beteiligung gab es im Wahllokal der Turnhalle Stapelfeld mit 61,11 Prozent, im Bezirk „Bildungswerk" beteiligten sich nur 11,19 Prozent.