Luftfahrt-Ingenieur war immer sein Traum

Dr. Hauke Lüdders

Von Oliver Hermes



Toulouse/Cloppenburg. Von Cloppenburg über Hamburg nach Toulouse: Dr. Hauke Lüdders arbeitet seit über einem Jahr als Projektleiter im französischen Hauptwerk von Flugzeughersteller Airbus. Nach dem Abitur am Clemens-August-Gymnasium ging es zunächst nach Hamburg. „Ich habe mich für ein Studium an der Technischen Universität entschieden. Ich wollte schon immer Luftfahrt-Ingenieur werden und mit Flugzeug-Systemtechnik hat die TUHH ein spannendes Studienfach angeboten", so Lüdders. Zudem habe ihn die Hansestadt als drittgrößter Luftfahrt-Standort der Welt gereizt.