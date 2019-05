Kolossal, kreativ, aber auch Knochenarbeit

„Urwald“ gelichtet: Beim Mehrgenerationenhaus wurde der Heldensamstag mit der 72-Stunden-Aktion kombiniert. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. Insgesamt 27 Aktionen, an denen 350 aktive Ehrenamtliche beteiligt waren, prägten das Stadtbild am sogenannten Heldensamstag. Überaus zufrieden zeigten sich die Organisatoren von der Bürgerstiftung und die ihr angeschlossene Ehrenamtsagentur, die federführend tätig war. „Wir sind immer wieder begeistert und beeindruckt von so viel ehrenamtlichem Engagement“ resümierte Jutta Klaus, „das motiviert uns, auch weiterzumachen und den Heldensamstag vielleicht in den gesamten Landkreis zu tragen. “Sie räumte auch ein, dass die Arbeit nicht mehr allein ehrenamtlich zu leisten sei, zum 1. August sei eine 20-Stunden-Stelle vom Land genehmigt worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.