Cloppenburg: Schüler wollen gehört werden

Kinder und Jugendliche beteiligen sich bei „Fridays for Future“

Demonstration: Die Schüler zogen vom Stadtpark aus durch die Stadt bis hin zum alten Rathaus.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes und Vanessa Meyer



Cloppenburg. Zwei Tage vor der Europawahl sind gestern Vormittag wieder zahlreiche Schüler auf die Straße gegangen, um für den Klimaschutz zu streiken. Mit bunten Plakaten und Marschrufen wollen die jungen Menschen auf die Klimakrise im Rahmen der „Fridays for Future“-Bewegung aufmerksam machen. „Ich hätte nie erwartet, dass in Cloppenburg so viele mitmachen würden. Ich bin echt stolz“, erklärte Hanna Ha Minh vom Organisationsteam. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.