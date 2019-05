Patrick und Jannik Hochartz gehen mit Vater Dietmar an den Start beim „Hamburg Wasser World Triathlon“

Beim Trimmdich-Pfad: Jannik, Patrick und Dietmar Hochartz (von links) bereiten sich vor.Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. „Mein Ziel ist es, zumindest schneller als einer der beiden zu sein“, sagt Dietmar Hochartz. Der 55-Jährige geht mit seinen Söhnen Patrick und Jannik Anfang Juli beim „Hamburg Wasser World Triathlon“ an den Start. Auch seine Söhne jubelten ihm im Vorjahr beim Zieleinlauf zu und waren in dem Moment wohl ein wenig zu euphorisch. „Ich habe gesagt, dass das für mich auch gar kein Problem wäre und sofort zugesagt. Vielleicht hatte ich eine zu große Klappe“, erzählt Patrick und lacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

