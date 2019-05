Museum ehrt Künstlerfamilie Viegener

Starker Strich und starke Farben: „Der Schnapstrinker“ (1917) von Eberhard Viegener, dem Vater des „Jahrhundertwirts“ Felix Viegener. Foto: Gustav-Lübcke-Museum Hamm

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Hamm. Felix Viegener, der so bescheidene und weltgewandte Wirt des „Briefkastens“, prahlte nicht mit seiner Herkunft. Die meisten Gäste, die in der Kneipe an der Bahnhofstraße verkehrten, wussten zwar: Sein Vater war ein anerkannter und begabter Maler. Jetzt klärt das Gustav-Lübcke-Museum in Hamm auf: Felix Viegener stammt aus einer Familie mit drei Künstlern aller Schattierungen.



Zum ersten Mal werden die „Bildwelten der Brüder Viegener", so der Untertitel einer familiären Sonderausstellung, vom 26. Mai bis zum 6. Oktober gemeinsam präsentiert.