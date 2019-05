Retter geben Blick hinter die Kulissen frei

Patientengerechte Rettung: Die Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz demonstrierte die Leistungsfähigkeit beider Einrichtungen. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. Vorhang auf hieß es bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Emstekerfeld, die sich mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentierte. Auf den Aktionsplätzen ebenfalle eingebunden waren das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk und die DRLG, die über ihre Arbeit und Einsätze informierten.



Tausende Besucher nutzten die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Aufgabengebiete der Zentrale zu informieren, die für die Alarmierung, Lenkung und Führung der 21 Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Cloppenburg zuständig ist. Hinzu kommt im Bereich Brandschutz die Betreuung einer Löninger Betriebsfeuerwehr. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

