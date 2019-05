Akteure überzeugen mit italienischem Temperament

„Wollt ihn nun heiraten oder nicht?“ Mit brachialer Stimmgewalt schafft es Hilfsrichter Isodoro (links Ludwig Kleinalstede), die streitenden Liebespaare unter einen Hut zu bekommen. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Richtig zur Sache ging es bei der Premiere des turbulenten Theaterstücks „Krach in Chiozza“ im Cloppenburger Kulturbahnhof. Der Autor des Stückes, Carlo Goldoni, war einer der ganz großen der Komödienzunft. Die Cloppenburger „Theaterwerkstatt“ aber brachte es in einer modernen Übersetzung von Uwe Schuster auf die Bühne - ohne in die berühmte Klischeekiste zu greifen.



Italiener besitzen nun mal eine gewisse Impulsivität, handeln oft spontan, lassen sich von ihren Gefühlen leiten und in ihrer Ausdrucksweise liegt durch die hart klingende Sprache ab und an eine herrische Art. Eigentlich haben Italiener aber ein großes Herz und „la famiglia" steht über allem. Diesen Menschenschlag allein mit nicht-italienischen Schauspielern herauszuarbeiten, stellte eine große Herausforderung dar.