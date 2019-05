Haushaltshilfe wegen Untreue verurteilt

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen Untreue in drei Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitageine 52-jährige Haushaltshilfe aus Cloppenburg zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht war davon überzeugt, dass die Angeklagte ein älteres Ehepaar um 39.000 Euro gebracht hat. Um an das Geld zu gelangen, soll die Frau eine Bankvollmacht missbraucht haben. Den ausführlichen Gerichtsbericht

lesen Sie in der Ausgabe am 18. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.05.2019 | Stadt stellt Graffiti-Wand auf