Überraschung: Soestebad eröffnet Freitag

Foto: MT-Archiv

Cloppenburg (mt/kre). Das Soestebad wird am Freitag ab 13 Uhr wiedereröffnet. Mit dieser Nachricht überraschte die Stadt Cloppenburg nach rund neun Monaten Schließung. Der Neubeginn nach den aufwändigen Reparaturen im überschwemmten Technik-Keller wird mit einer Aktionswoche gefeiert. Dazu gilt ab sofort bis zum Ende der Sommerferien der Sommerferientarif. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

