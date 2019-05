Stadt stellt Graffiti-Wand auf

Graffiti als Straßenkunst: In der Passage „Walhalla“ zur Lange Straße hellen wilde, bunte Urwaldtiere den dunklen Gang auf. Im Stadion erhält der Sprayer-Nachwuchs eine Chance zum Üben. Bis zu 14 Schichten tragen die Jung-Künstler auf, dann wird „abgespachelt“. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Sprayer erhalten in Cloppenburg die erste legale Möglichkeit, ihre Motive öffentlich anzulegen. Der Kulturausschuss des Stadtrates hat am Mittwochabend einmütig empfohlen, eine Graffiti-Wand im Generationenpark aufzustellen. Die Betonwand soll hinter der Skate-Bahn entlang des neuen Radwegs für rund 7000 Euro errichtet werden.



Für diese Möglichkeit hatte sich das Jugendparlament in einem Antrag ausgesprochen und selbst als Beitrag 500 Euro aus seinem Etat angeboten. „Bislang bestehen zu wenig Möglichkeiten für jugendliche Cloppenburger, die Interesse am Graffiti sprayen haben, dies legal in der Öffentlichkeit auszuführen“, hieß es in der Begründung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

17.05.2019 | Solinger Profi wetzt jede Scharte aus