Solinger Profi wetzt jede Scharte aus

Feinschleifer mit Anspruch: Heinz Peter Wandel hat seinen Werkstattwagen mit Präzisionsgeräten ausgerüstet. Allein die große Schleifmaschine kostet 3500 Euro, die Schleifsteine ein kleines Vermögen. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Das stumpfe Brotmesser mit dem Wellenschliff führt Heinz Peter Wandel (69) so exakt im Takt an die Kante des Schleifsteins, als gäbe ein Metronom den Rhythmus vor: Jedes kleine „Tal" der Klinge kreischt für vielleicht eine Sekunde auf, ehe der gebürtige Solinger zur nächsten Vertiefung „hüpft": Zigmal, bis der Schaft erreicht ist. Mit seiner mobilen Schleifstation reist Wandel erst seit elf Jahren von Saarbrücken bis Usedom zu festen Standplätzen, um jede Scharte auszuwetzen – feiner, als es eine Indus­triemaschine könnte. Seine Feinarbeit hält bis zu 25 Jahre.