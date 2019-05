Unfall beim Bilden der Rettungsgasse

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mab). Bei einem Unfall in Cloppenburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Der Unfall passierte am Mittwoch beim Bilden einer Rettungsgasse auf der Fritz-Reuter-Straße: Gegen 8 Uhr eilte ein Rettungswagen mit Blaulicht in Richtung Cappelner Straße.



Eine 27-Jährige aus Ermke und ein 19-Jähriger aus Lindern sahen den Rettungswagen schon zeitig im Rückspiegel und fuhren rechts an den Straßenrand. Ein dahinter fahrender 27-Jähriger aus Ermke bemerkte die Einsatzfahrt offenbar als Letzter: Auch er wollte nun rechts ranfahren, übersah aber, dass die Autos vor ihm bereits zum Stillstand gekommen waren. Der 27-Jährige fuhr auf das Auto des Linderners. Dieses wurde dann noch auf den Wagen der 27-Jährigen geschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 11.500 Euro.