Fünf Feuer in einer Nacht: Brandserie in Cloppenburg

Foto: Hinrichs

Cloppenburg (her). Die Sirene heulte gegen 3.30 Uhr auf, für die Freiwillige Feuerwehr war es in der Nacht zu Mittwoch der bereits fünfte Einsatz. Weil die Brände so kurz hintereinander und nicht weit voneinander entfernt ausbrachen, besteht nach Angaben der Polizei derzeit der Verdacht auf Brandstiftung.



Noch in der Nacht hatten die Beamten eine Fahndung gestartet, unter anderem kam dabei ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Ermittlungen zur möglichen Brandstiftung stünden jedoch noch ganz am Anfang. „Objektive Hinweise hierfür liegen zum jetzigen frühen Zeitpunkt noch nicht vor“, teilte die Polizei weiter mit.