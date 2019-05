Drohnen-Jäger retten Kitze und Gelege

Gefunden: Das Rehkitz hatte sich tief ins Gras geduckt und wäre ohne den Einsatz der Technik wohl nicht entdeckt worden. Für (von links) Dirk Klaus, Philip Homann, Andrea Wichmann und Daniel Sikora war der Morgen ein Erfolg. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Cloppenburg. „Moment mal, da ist was!“ Philip Homann schaut gespannt auf sein Display. Ein blauer Punkt zeichnet sich deutlich in der rot-gelben Färbung des Feldes ab, über dem der gebürtige Bokeler gerade seine Drohne kreisen lässt. Schon schwärmen Andrea Wichmann, Dirk Klaus und Daniel Sikora aus. Und tatsächlich: Die Drohne hat ein junges Rehkitz gefunden.



Seit Beginn der Frühjahrsmahd sind die Cloppenburger Jäger unterwegs, um das Jungwild im Grünland aufzuspüren und es vor dem Mähtod zu retten. Besonders Kitze sind jetzt bedroht, denn sie ducken sich bei Gefahr instinktiv ins Gras, anstatt zu flüchten.